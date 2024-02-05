Волочкова поделилась своим мнением о Дзюбе

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась размышлениями на тему, может ли получиться карьера актера у нападающего московского "Локомотива" Артема Дзюбы. Ее слова приводит "Спорт-Экспресс".

"У Артема Дзюбы, конечно, может получиться карьера в кино. Он красивый человек, замечательный мужчина. Я его знаю лично. Талантливый человек должен себя реализовать в разных сферах", — сказала Волочкова.

Нападающий "Локомотива" снялся в российском фильме "Конец Славы" онлайн-кинотеатра START. Премьера состоялась 1 февраля. Дзюба подписал контракт с "Локомотивом" по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.