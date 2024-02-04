«Арсенал» победил «Ливерпуль» и приблизился к нему в турнирной таблице АПЛ

В главном матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Арсенал" обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:1.

© Газета.Ru

Счет был открыт на 14-й минуте встречи. Сака первым оказался на подборе и отправил мяч в пустые ворота "Ливерпуля". В добавленное к первому тайму время Габриэл Магальянс срезал мяч в свои ворота.

В середине второго тайма защитник Вирджил ван Дейк и вратарь Алисон Бекер не поняли друг друга, что привело к очередному курьезному взятию ворот. Отличился Габриэл Мартинелли.

На 88-й минуте "Ливерпуль" остался в меньшинстве из-за удаления Ибраима Конате за нарушение на Кае Хаверце. Желтая карточка стала второй для защитника. Уже в добавленное время Леандро Троссард установил окончательный счет.