Тренер «Интер Майами» объяснил, почему Месси не сыграл в матче в Гонконге

«Нам понравилось сегодня на стадионе, и мы понимаем большое разочарование среди фанатов из-за отсутствия Луиса Суареса и Лионеля Месси. Это было решение медицинской команды. Мы проверили их физическое состояние. Если бы мы вывели их на поле, то рисковали бы их физическим здоровьем.



Понимаем, что фанаты очень расстроены, и просим у них прощения. Мы хотели бы, чтобы было возможно вывести Месси на поле поиграть на какое-то время, однако риск был слишком высоким», — приводит слова Мартино South China Morning Post.