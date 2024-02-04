Глава «Реала» Перес сообщил тренерскому штабу о переходе Мбаппе

Президент "Реала" Флорентино Перес сообщил тренерскому штабу команды, что нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе станет игроком команды. Это утверждает в своих социальных сетях журналист Рамон Альварес де Мон.

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По сообщениям журналиста, испанский клуб и Мбаппе близки к договоренности по переходу.

В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ". При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским "Реалом". В итоге громкий переход в испанский клуб так и не состоялся. Нынешний контракт Мбаппе с "ПСЖ" рассчитан до лета 2024 года.

Как сообщали СМИ, летом 2023 года форвард отказался от перехода в мадридский клуб из-за того, что хотел получить бонусы за лояльность от "ПСЖ". По сообщениям СМИ, в случае перехода в "Реал" Мбаппе будет самым высокооплачиваемым игроком команды.