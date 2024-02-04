Малком отреагировал на последний пост «Зенита» в свой адрес

26-летний игрок является воспитанником бразильского «Коринтианса», откуда зимой 2016 года перешёл во французский «Бордо». Летом 2018 года Малком присоединился к «Барселоне», а уже через год перешёл в «Зенит», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 41,5 млн.

После четырёх лет в российском клубе Малком отправился в «Аль-Хиляль» за € 60 млн. В общей сложности бразилец сыграл за сине-бело-голубых 109 матчей во всех турнирах, в которых отметился 42 мячами и 24 голевыми передачами. При этом Малком в составе «Зенита» выиграл четыре раза РПЛ и Суперкубок России, а также один раз – Кубок России.