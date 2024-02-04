Магкеев отказался от нового контракта с «Локомотивом»

«Локомотив» сделал предложение по новому контракту защитнику Станиславу Магкееву, но футболист ответил отказом, сообщил «Матч ТВ» спортивный директор московского клуба Дмитрий Ульянов.

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За московскую команду 24 летний Магкеев выступает с 2020 года и провел за нее 79 матчей. Футболист не играет с мая 2023 года, когда получил тяжелую травму в матче с «Сочи» — разрыв передней крестообразной связки левого колена. Действующий договор футболиста с клубом рассчитан до окончания текущего сезона.

— История с контрактами Миранчука и Жемалетдинова муссируется каждый день. Но контракт летом истекает и у Магкеева. Есть какое то развитие по данной ситуации?

— Мы сделали предложение Магкееву по новому контракту, еще когда он только только получил травму. Тем самым мы хотели поддержать футболиста, дать понять, что он важен для нас. Но Стас ответил отказом, — сказал Ульянов корреспонденту «Матч ТВ».