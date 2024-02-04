Матч открытия ЧМ‑2026 по футболу пройдет в Мехико

Первый матч и церемония открытия чемпионата мира по футболу 2026 года состоятся 11 июня на стадионе "Ацтека" в Мехико. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Турнир примут США, Канада и Мексика. Соперник сборной Мексики по первому матчу определится позднее. Сборная Канады начнет турнир 12 июня игрой в Торонто.

Стадион "Ацтека" вмещает 87 523 зрителя. На арене прошли два финала чемпионатов мира - в 1970 и 1986 годах. На стадионе проводился футбольный турнир Олимпиады 1968 года.

На чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 команд. Групповой этап турнира будет состоять из 72 матчей - команды будут разбиты на 12 групп по четыре сборной в каждой, из квартетов будут выходить по две сборные, занявшие первые места, и восемь лучших коллективов, занявших третьи места. После группового этапа команды сыграют на стадии 1/16 финала. Всего турнир будет состоять из 104 матчей. Ранее в мировых первенствах принимали участие 32 сборные, турнир состоял из 64 матчей.