«Лион» одолел «Марсель» и покинул зону вылета французской Лиги 1

Завершился центральный матч 20-го тура французской Лиги 1, в котором встречались принципиальные соперники — «Лион» и «Марсель». Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск.

«Лиону» удалось добыть важную победу с минимальным счётом — 1:0. Единственным голом в матче отметился нападающий Александр Ляказетт, поразивший ворота «Марселя» на 37-й минуте. На большее команды не сподобились — 1:0.