Объявлено место проведения финала ЧМ-2026 по футболу

Организаторы чемпионата мира по футболу 2026 года объявили место проведения финала турнира. Об этом сообщает РИА Новости.

Решающий матч пройдет на «Метлайф-стэдиум» в Ист Ратерфорде (штат Нью Джерси). Встреча состоится 19 июля. Ранее стало известно, что матч открытия пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые примут участие 48 команд. Всего будет сыграно 104 матча.