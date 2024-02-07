Экс-игрок «Челси» жестко раскритиковал Почеттино после поражения в матче АПЛ

Я подумал: «Зачем вы поставили Кристофера Нкунку в качестве «наконечника? Знает ли вообще Почеттино, что Нкунку делает лучше всего?» В Германии и Франции хорошо известно, что он не может играть в одиночку впереди и никогда этого не делал. Он очень хорош на позиции «десятки» или в паре с другим атакующим игроком, но он совершенно не справляется с ролью чистой «девятки».