Коваленко: был уверен, что перейду в «Локомотив», но потом появился «Зенит»

«Летом был выбор между «Зенитом» и «Локомотивом»? Да, было два предложения. В мае я вёл переговоры только с «Локомотивом», поэтому был уверен, что перейду туда. Потом появился «Зенит» – и всё изменилось. Не было ли мысли за полгода, что что-то пошло не так? Естественно, была. Давай объективно: я провалил первую часть сезона. Не работал два месяца до неё, пропустил первый сбор в «Зените», когда все набирали форму, не попадал в игру. Нужно было перетерпеть. Через два-три месяца всё стало налаживаться», — сказал Коваленко.