Футболисты российских клубов подрались после товарищеского матча в Турции

Футболисты «СКА‑Хабаровска» и «Челябинска» подрались после товарищеского матча в Турции
Футболисты «СКА Хабаровска» и «Челябинска» устроили потасовку после товарищеского матча в турецкой Анталье.
Инцидент произошел после финального свистка. Матч завершился со счетом 4:3 в пользу «Челябинска». В трансляцию встречи, которую вел YouTube канал «СКА Хабаровска», попали кадры, на которых форвард хабаровчан Саид Алиев начал драку с одним из игроков «Челябинска», после чего к ним сбежались футболисты и тренеры обеих команд. Причины и итоги драки неизвестны, сразу после ее начала трансляция была прервана.
«СКА Хабаровск», набрав 24 очка в 20 матчах, располагается на 13 м месте в турнирной таблице МЕЛБЕТ Первой Лиги.