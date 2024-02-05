Футболисты российских клубов подрались после товарищеского матча в Турции

Инцидент произошел после финального свистка. Матч завершился со счетом 4:3 в пользу «Челябинска». В трансляцию встречи, которую вел YouTube канал «СКА Хабаровска», попали кадры, на которых форвард хабаровчан Саид Алиев начал драку с одним из игроков «Челябинска», после чего к ним сбежались футболисты и тренеры обеих команд. Причины и итоги драки неизвестны, сразу после ее начала трансляция была прервана.