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Агент Сафонов опроверг информацию о возможном переходе Помазуна в «Спартак»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря Ильи Помазуна, высказался о возможном переходе своего подопечного в московский «Спартак».

Агент прокомментировал информацию о возможном переходе Помазуна в «Спартак»
© Спорт день за днем

Вчера, 4 февраля, телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что 27-летний голкипер, выступающий на правах аренды за «Урал», близок к переходу в «Спартак». Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре со «Спорт-Экспрессом» опроверг информацию о возможном уходе голкипера.

«Не знаю, откуда взялись разговоре о переходе в «Спартак», это вообще неправда. Кому-то, видимо, нечего делать, раз такое пишут. Илья до конца сезона в «Урале», у него контракт. А уже летом будет решаться его будущее», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Помазун перешел в «Урал» из ЦСКА в качестве аренды до конца сезона-2023/2024. Transfermarkt оценивает голкипера в 2,5 млн евро.

В нынешнем сезоне Помазун провел 22 матча, из которых 6 сыграл на ноль, в остальных пропустил 32 мяча.

Футбол
Кирилл Брейдо
Илья Помазун
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