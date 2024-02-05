Агент прокомментировал информацию о возможном переходе Помазуна в «Спартак»

«Не знаю, откуда взялись разговоре о переходе в «Спартак», это вообще неправда. Кому-то, видимо, нечего делать, раз такое пишут. Илья до конца сезона в «Урале», у него контракт. А уже летом будет решаться его будущее», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».