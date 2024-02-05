Спортдир «Барселоны» отреагировал на слухи, что Мотта и Маркес могут заменить Хави

«Я не особо слежу за работой Мотты, потому что он не тренирует испанскую команду, за которыми я обычно слежу. Я наблюдаю за работой Маркеса, потому что он работает здесь. Он является молодым тренером, который прогрессирует, преодолевая трудности», — приводит слова Деку La Vanguardia.