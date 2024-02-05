В «СКА-Хабаровск» высказались о драке после матча на сборах в Турции

«Особо ничего не случилось. Футболист «Челябинска» начал оскорблять Саида Алиева, а Саид взорвался и выпустил эмоции. На этом всё и закончилось. Думаю, всё обошлось без травм», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.