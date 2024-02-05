Армянский клуб отказался играть с россиянами из-за украинцев

Армянский "Пюник", которым владеет российский бизнесмен Артур Согомонян, отменил товарищеские встречи с "Оренбургом" 22 января, "Крыльями Советов" 7 февраля и "Химками" 11 февраля. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

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Как утверждает журналист, армянская команда отказалась играть с российскими клубами из-за решения украинских футболистов "Пюника".

Организатор сборов предупреждал отечественные команды, что встреча с армянским клубом может не состояться. "Оренбургу" выплатят €10 тыс. за срыв матча.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился "Зенит", у которого на два очка меньше. Тройку замыкает "Динамо" (32 очка).

"Сочи" (11 очков) замыкает турнирную таблицу РПЛ, на два очка больше у идущей 15-й калининградской "Балтики".