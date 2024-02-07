Аршавин заявил, что «Реал Сосьедад» выйдет в финал Кубка Испании

«Такую команду как «Реал Сосьедад» больше интересует попадание в Лигу чемпионов. Дома уверенно забьют свои два гола. По идее, если бы Захарян считался игроком запаса, то, скорее всего, в этой игре мы бы его увидели. Я на «Атлетико» ставлю, они и «Атлетик» в полуфинале пройдут, и обыграют в финале «Реал Сосьедад», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».