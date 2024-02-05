Капитан «Спартака» не продлит контракт с клубом, если Абаскаль не уйдет

"Как бы оценил вероятность продления контракта с клубом летом, если останется Абаскаль? Как почти нулевую. Если Абаскаль останется в клубе - никакого нового контракта не будет. Либо будут предложены такие условия, которые мы будем вынуждены отклонить. Я правда ждал звонка в январе, ждал обсуждения нового контракта. Георгий продолжает готовиться, играть он умеет. Да, психологически немного подавлен, если не сказать больше", - сказал Шпинев.