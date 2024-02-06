Фанат «Райо» ткнул Окампоса пальцем между ягодиц

Фанат «Райо» ткнул пальцем между ягодиц Окампоса во время вбрасывания аута. Вингер «Севильи» обратился к Ла Лиге: «Надеюсь, к этому отнесутся так же серьезно, как к расизму и подобным вещам»
Лукаса Окампоса возмутил жест болельщика «Райо Вальекано» во время матча.
Инцидент произошел в 1-м тайме матча 23-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Севильей» (1:2) на «Кампо де Вальекас».
Когда Окампос готовился вбросить мяч из аута, сидящий на трибуне болельщик ткнул пальцем между ягодиц полузащитника.
«Есть кадры [инцидента] – надеюсь, Ла Лига отнесется к этому серьезно, как к расизму и подобным вещам. Я не думаю, что болельщики «Райо» такие, но всегда найдутся дураки.
Все мы знаем, что может случиться, если такое произойдет в женском футболе. Я сдержался, потому что у меня есть две дочери, и я надеюсь, что с ними не случится подобного в будущем.
Буду надеяться на ответные меры, но я настаиваю, что эта глупость не может запятнать [репутацию] болельщиков, которые вели себя достойно», – сказал аргентинский вингер «Севильи» в послематчевом интервью DAZN.
Компания «Ред Булл» посоветовала Хорнеру покинуть пост руководителя команды на фоне обвинений (Motorsport-Total)
Фанат «Райо» ткнул пальцем между ягодиц Окампоса во время вбрасывания аута. Вингер «Севильи» обратился к Ла Лиге: «Надеюсь, к этому отнесутся так же серьезно, как к расизму и подобным вещам»
Дудакова подерется с Гатто 31 марта (AG Fight)