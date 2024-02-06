Фанат «Райо» ткнул Окампоса пальцем между ягодиц

«Есть кадры [инцидента] – надеюсь, Ла Лига отнесется к этому серьезно, как к расизму и подобным вещам. Я не думаю, что болельщики «Райо» такие, но всегда найдутся дураки.



Все мы знаем, что может случиться, если такое произойдет в женском футболе. Я сдержался, потому что у меня есть две дочери, и я надеюсь, что с ними не случится подобного в будущем.



Буду надеяться на ответные меры, но я настаиваю, что эта глупость не может запятнать [репутацию] болельщиков, которые вели себя достойно», – сказал аргентинский вингер «Севильи» в послематчевом интервью DAZN.