«Бавария» следит за Файзуллаевым
Футбольный агент Антон Смирнов рассказал, что «Бавария» следит за полузащитником ЦСКА Аббосбеком Файзуллаевым.
«Игрок приглянулся мюнхенцам еще при выступлениях за сборную U23, и в настоящее время входит в поле зрения скаутской службы немцев», — написал Смирнов в своем телеграм-канале.
Файзуллаев завершил свое выступление на Кубке Азии. Там он со сборной Узбекистана дошел до 1/4 финала турнира. На этой стадии Узбекистан выбили хозяева турнира сборная Катара. Игра завершилась в серии послематчевых пенальти.
Это был первый Кубок Азии для Аббосбека Файзуллаева. На нем молодому игроку удалось дважды забить.
В ЦСКА Файзуллаев перешел лишь прошлым летом. На данный момент у него 18 игра и два гола за армейцев. Также он успел отличиться 9 голевыми передачами.