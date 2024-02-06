«Бавария» следит за Файзуллаевым

Футбольный агент Антон Смирнов рассказал, что «Бавария» следит за полузащитником ЦСКА Аббосбеком Файзуллаевым.

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«Игрок приглянулся мюнхенцам еще при выступлениях за сборную U23, и в настоящее время входит в поле зрения скаутской службы немцев», — написал Смирнов в своем телеграм-канале.

Файзуллаев завершил свое выступление на Кубке Азии. Там он со сборной Узбекистана дошел до 1/4 финала турнира. На этой стадии Узбекистан выбили хозяева турнира сборная Катара. Игра завершилась в серии послематчевых пенальти.

Это был первый Кубок Азии для Аббосбека Файзуллаева. На нем молодому игроку удалось дважды забить.