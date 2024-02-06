«Аль-Наср» готов предложить игроку «Юнайтед» контракт в размере €58 млн в год

Саудовский «Аль-Наср» крайне заинтересован в приобретении центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана. Об этом сообщает Daily Star.

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По информации источника, саудовский клуб готов предложить 30-летнему футболисту заработную плату в размере £ 50 млн (€ 58 млн) в год.

Подчёркивается, что Варан недоволен своим положением в команде Эрика тен Хага. В свою очередь, клуб не станет препятствовать уходу защитника.