Опознан фанат, ткнувший Окампоса пальцем между ягодиц

Опознан фанат «Райо Вальекано», ткнувший Лукаса Окампоса пальцем между ягодиц.

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Напомним, инцидент произошел в первом тайме матча 23-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Севильей» (1:2) в момент, когда Окампос готовился вбросить мяч из аута. После матча вингер «Севильи» призвал Ла Лигу рассмотреть произошедшее.

По информации Cadena SER, полиции удалось идентифицировать болельщика. Поскольку нарушитель не достиг совершеннолетия, его дело передадут в отдел прокуратуры по делам несовершеннолетних.