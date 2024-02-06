Вратарь «Зенита» мог перейти в «Балтику»

Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский, выступающий на правах аренды в «Волгаре», мог перейти в «Балтику». Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Сергей Ильев.

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В арендном соглашении Одоевского есть пункт о том, что петербургский клуб может отозвать голкипера. По информации источника, калининградский клуб вел переговоры по Одоевскому, но не смог договориться. Отмечается, что «Зенит» не хотел отдавать Одоевского в «Балтику» в аренду с правом выкупа.

Одоевский — воспитанник «Зенита». В «Волгаре» он играет с лета 2023 года. Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. В астраханском клубе 21-летний голкипер провел 17 матчей, пропустил 22 мяча, в 4 играх он оставил свои ворота «сухими».

Контракт Одоевского с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года.