Слуцкий присутствует на матче «Зенита» с «Ноа» в Катаре

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий присутствует на товарищеском матче «Зенита» с армянским клубом «Ноа». Об этом сообщает с места событий корреспондент «Матч ТВ».

Слуцкий вместе со своим штабом наблюдает с трибуны за ходом игры, которая началась в 17:00 мск.

Второй сбор «Зенита» в Катаре проходит с 1 по 14 февраля. «Сине бело голубые» принимают участие в Кубке Равноправия, в рамках которого сыграли с катарским «Аль Духаилем» (2:0), а также встретятся с «Шанхай Шэньхуа» (8 февраля) и бразильским «Сантосом» (13 февраля).