В агентстве, ведущем дела Файзуллаева, прокомментировали слухи об интересе «Баварии»

«Наверняка за Аббосом следят скауты многих клубов, многие интересуются. Но об интересе «Баварии» нам ничего не известно. Сейчас главное чуть отдохнуть и присоединиться к ЦСКА, чтобы готовиться к сезону», — сказал Муминов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым .

Напомним, ранее сообщалось, что Файзуллаев заинтересовал немецкий гранд, который следил за узбеком ещё с выступлений за сборную Узбекистана до 23 лет. Файзуллаев присоединился к армейцам этим летом, перейдя из узбекского «Пахтакора», по информации Transfermarkt, за € 500 тыс. В нынешнем сезоне Аббос сыграл за ЦСКА в 18 матчах во всех турнирах, где отметился двумя мячами и восемью голевыми передачами. А его рыночная стоимость составляет € 4 млн.