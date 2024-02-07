Игрока «Амкала» выгнали из команды за фото в экипировке 2DROTS

«Вы видите фото, из-за которого всё произошло. Нельзя поддерживать, уважать «заклятого врага», а точнее «можно, никто же не запрещает», но нельзя выкладывать.



Только что делать, если эта команда сделала из тебя медийного персонажа, дала тебе шаг в жизнь, помогла начать зарабатывать первые деньги, снимать первую квартиру и кушать вдали от дома?



А вторая команда сделала из мальчика – мужчину и дала ещё множество ценных и полезных изменений. Мне неважно, сколько я пробыл в 2D, два месяца или пробыл бы два года, они не жалели для меня ничего, хотя я пришёл к ним обычным тиктокером, и непонятно, были у меня перспективы или нет, они поверили в меня.



Теперь я всё понял: в другой команде футболку «Амкала» носить нельзя», — написал Прокоп в своих соцсетях.