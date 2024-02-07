Экс-ассистент Абаскаля прокомментировал конфликт тренера с Джикией

«Иногда везде случаются какие-то конфликтные ситуации. Но надо помнить, что вы все одна команда, нужно общаться и заканчивать такие вещи. В каждом клубе есть стыки, но такие вещи надо подчищать, нужна дисциплина, уважение. Нужно нормально общаться между собой. Нет таких команд, где не возникает внутренних проблем, и если ситуация вырастает в масштабах, силу коллектива как раз показывает то, как быстро удается все разрешить. Но когда все говорят дерьмо друг про друга, это к хорошему не приводит. Всё может быть решено с помощью простого разговора», — приводит слова Темеля издание «РБ Спорт».