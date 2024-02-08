«Атлетик» прервал 28-матчевую беспроигрышную серию «Атлетико» в домашних матчах

«Атлетик» из Бильбао прервал 28-матчевую беспроигрышную серию мадридского «Атлетико» на домашнем стадионе победой со счётом 1:0 в первом матче полуфинала Кубка Испании в среду.

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«Атлетико» не проигрывал на «Цивитас Метрополитано» с момента поражения от «Барселоны» со счётом 1:0 в январе прошлого года в чемпионате Испании. С тех пор команда Диего Симеоне сыграла всего две ничьих, обе с «Хетафе» в чемпионате Испании, и одержала 26 побед.

Первый полуфинальный матч Кубка Короля закончился минимальной победой басков. Единственный мяч в матче в сетку ворот хозяев забил вингер «Атлетика» Алекс Беренгер, исполнив 11-метровый удар.

Ответный матч состоится 29 февраля на стадионе «Атлетика» «Сан-Мамесе». В декабре баскский клуб на своём поле в рамках чемпионата Испании обыграл «Атлетико» со счётом 2:0.