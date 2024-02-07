Агент рассказал, мог ли Дивеев оказаться в «Зените»

«Мог бы Дивеев перейти в «Зенит», если бы он не продлил контракт с ЦСКА? История не терпит сослагательного наклонения. Мы договорились с ЦСКА, нашли возможности для заключения договора, которое бы устроило обе стороны, поэтому обсуждать какие-то другие варианты смысла нет никакого.



Евгений Леннорович Гинер также занимал активную позицию, участвовал в переговорном процессе. Не так активно, как это было раньше, но, конечно же, участвовал», — приводит слова Ерёмина Metaratings.