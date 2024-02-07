В РФС рассказали о теплом отношении президента УЕФА Чеферина к России
Генеральный директор РФС Максим Митрофанов рассказал о переговорах с президентом УЕФА Александром Чеферином по поводу перехода России из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).
«У него настрой такой: «Россию я отпускать не хочу. Это последнее, что я сделаю». В целом он занимает охранительную позицию. Он за динамичное развитие, но без потрясений. К России он относится позитивно и тепло», – приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».
Генсек РФС отметил, что в кулуарах большинство членов УЕФА выступает за возвращение России на международную арену. Однако под давлением своих правительств футбольные функционеры вынуждены менять позицию во время официального голосования.
Также Митрофанов отметил, что Россия не отказалась от идеи перехода в Азию.
В свою очередь, Чеферин отмечал, что Россию допустят до международных соревнований по окончании СВО.