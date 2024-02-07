В РФС рассказали о теплом отношении президента УЕФА Чеферина к России

«У него настрой такой: «Россию я отпускать не хочу. Это последнее, что я сделаю». В целом он занимает охранительную позицию. Он за динамичное развитие, но без потрясений. К России он относится позитивно и тепло», – приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».