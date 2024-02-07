Рахимов назвал позитивные моменты в игре «Рубина» в контрольном матче с «Ардой»

«Отметил, что во втором тайме было много позитивных моментов, каких? У нас было другое движение, мы контролировали мяч, быстро переключались после потери мяча. Шамов почти не касался мяча. Да, мы не забили и были недостаточно агрессивны в завершающей фазе. Но позитивных моментов было больше.



Стандарты – тоже позитив? Да, на стандартах мы выглядели достаточно опасно. Но меня всё же больше волновала позиционная атака, и здесь у нас было мало моментов», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».