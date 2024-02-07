Митрофанов рассказал, что Чеферин не хочет "отпускать" Россию из УЕФА

"Я общался с Чеферином. У него настрой такой: "Россию я отпускать не хочу, это последнее, что я сделаю". В целом он занимает охранительную позицию, он за динамичное развитие, но без потрясений. К России он относится позитивно и тепло", - сказал Митрофанов.