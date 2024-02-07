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Некоторые игроки «Челси» жалеют, что подписали такие длинные контракты. Они не видят обещанного масштабного проекта

Некоторые игроки жалеют, что подписали с «Челси» длинные контракты.

Игроки жалеют, что подписали с «Челси» длинные контракты
© Sports.ru

Как пишет The Athletic, некоторые из недавно пришедших в клуб игроков в частных беседах выражали сожаление о том, что подписали такие длинные контракты.

В «Челси» они не видят того масштабного проекта, которые им обещали при переговорах о переходе.

Напомним, в январе 2023-го в лондонский клуб перешли вингер Михаил Мудрик и полузащитник Энцо Фернандес. Оба подписали контракты сроком до 2031 года. Аналогичный срок у контрактов нападающего Николаса Джексона и опорника Мойсеса Кайседо, перешедших в «Челси» летом.

До 2030 года рассчитаны контракты вратарей Роберта Санчеса и Джордже Петровича, защитников Бенуа Бадьяшиля и Мало Гюсто, полузащитников Ромео Лавии, Лесли Угочукву и Коула Палмера, вингера Нони Мадуэке и нападающего Дейвида Вашингтона.

«Челси» проиграл два последних матча с общим счетом 3:8. После 23 туров АПЛ «синие» занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко.

Футбол
Николас Джексон
Бенуа Бадьяшиль
Энцо Фернандес
Михаил Мудрик