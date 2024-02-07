Некоторые игроки «Челси» жалеют, что подписали такие длинные контракты. Они не видят обещанного масштабного проекта
Некоторые игроки жалеют, что подписали с «Челси» длинные контракты.
Как пишет The Athletic, некоторые из недавно пришедших в клуб игроков в частных беседах выражали сожаление о том, что подписали такие длинные контракты.
В «Челси» они не видят того масштабного проекта, которые им обещали при переговорах о переходе.
Напомним, в январе 2023-го в лондонский клуб перешли вингер Михаил Мудрик и полузащитник Энцо Фернандес. Оба подписали контракты сроком до 2031 года. Аналогичный срок у контрактов нападающего Николаса Джексона и опорника Мойсеса Кайседо, перешедших в «Челси» летом.
До 2030 года рассчитаны контракты вратарей Роберта Санчеса и Джордже Петровича, защитников Бенуа Бадьяшиля и Мало Гюсто, полузащитников Ромео Лавии, Лесли Угочукву и Коула Палмера, вингера Нони Мадуэке и нападающего Дейвида Вашингтона.
«Челси» проиграл два последних матча с общим счетом 3:8. После 23 туров АПЛ «синие» занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко.
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