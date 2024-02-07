Переводчик «Крыльев Советов»: однажды Ткаченко решил примирить Северную и Южную Корею

Переводчик «Крыльев Советов» Алексей Везеров, работающий с самарцами более 23 лет, высказался об одном из самых загадочных легионеров в истории Российской Премьер-Лиги — Цой Мин Хо из Северной Кореи. По его словам, после выхода на поле вместе с игроком из КНДР, представитель Северной Кореи пропал из расположения клуба и больше не появлялся там.