В Госдуме предложили ввести перед дачным сезоном новые правила перевозки животных в пригородных поездах

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия») считает необходимым накануне дачного сезона распространить на пригородные электрички новые правила перевозки животных в поездах дальнего следования. Об этом он заявил в ходе заседания рабочей группы по совершенствованию правил перевозок пассажиров с животными в различных видах транспорта.

«С учетом того, если мне не изменяет память, больше миллиона животных в год вы (обращение к представителю ОАО «РЖД» – прим. Агентства «Москва») перевозите в электричках. <…> У нас садово-огородный период впереди, пригородное транспортное сообщение является в этот период критически важным. <…> Мы каждый год фиксируем порядка несколько сотен тысяч потерявшихся животных. Это безотносительно транспортной составляющей. Это в принципе за время садового периода. И, конечно, здесь нам надо укрепить это направление. Я прекрасно понимаю, что в поездах дальнего следования вы (обращение к представителю ОАО «РЖД» – прим. Агентства «Москва») все решите. Там гораздо проще. Специально актуализирую эту тему. Готовы помогать», – заявил Бурматов.

Он предложил на очередном заседании рабочей группы посвятить один из вопросов теме перевозки животных в пригородных электропоездах. «Давайте здесь объединим усилия, и, возможно, на следующем заседании, которое мы могли бы провести накануне этого сезона, например, в апреле, было бы правильно один из вопросов посвятить этой тематике», – заключил Бурматов.