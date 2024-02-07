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Махачкалинское «Динамо» объявило о договорённости с новым главным тренером

Новым главным тренером махачкалинского «Динамо» станет Хасанби Биджиев. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Махачкалинское «Динамо» объявило о договоренности с новым главным тренером
© РИА Новости

«Клуб и специалист достигли договорённости о сотрудничестве. Завтра Хасанби Эдуардович прибудет в расположение команды в Турции для подписания контракта», — написано в заявлении клуба.

Напомним, 1 февраля «Динамо» объявило, что главный тренер Курбан Бердыев покинет команду. Специалист ушёл с должности по собственному желанию.

Махачкалинское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 37 очков за 20 матчей. В 21-м туре «Динамо» встретится с саратовским «Соколом» 2 марта.

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