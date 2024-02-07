Футболист Кротов высказался об уходе из «Пари НН»

Нападающий астраханского «Волгаря» Вячеслав Кротов заявил «Матч ТВ», что решение о расторжении контракта с «Пари НН» было принято на фоне того, что его статус в нижегородской команде за последние полгода не изменился.

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«Волгарь» заключил контракт с Кротовым в понедельник, форвард перешел в клуб МЕЛБЕТ Первой лиги на правах свободного агента. Кротов выступал за «Пари НН» с 2022 года, за команду он провел 30 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Первую часть нынешнего сезона нападающий провел на правах аренды в «Алании», после чего вернулся в «Пари НН», а затем расторг соглашение.

— Как возник вариант с родным клубом?

— Сначала позвонил начальник команды, потом главный тренер, а после — его помощники. Сразу показали интерес — все меня знают, некоторые люди еще с отцом работали в «Волгаре». Меня очень хотели видеть в клубе, рассчитывают на мою помощь.

— В «Пари НН» на тебя не рассчитывали?

— Да, обиды никакой нет. В конце прошлого сезона я получил травму, восстанавливался 2,5 месяца. Когда стартовал новый чемпионат, я еще не тренировался в общей группе. Сергей Николаевич Юран честно сказал, что у меня будет мало игровой практики, и будет правильно пойти в аренду, а уже зимой собирались вернуться к разговору о моем будущем в команде. В итоге зимой ничего не изменилось, решили расторгнуть контракт.

— Какие цели ставишь перед собой в «Волгаре»?

— Для начала надо набрать форму. Я пропустил первый сбор, занимался индивидуально. Тренер дал понять, что будет использовать меня нападающим. Надеюсь, буду забивать, приносить пользу, и мы решим задачу остаться в Первой лиге.

Я разговаривал с окружением губернатора Астраханской области, мне сказали, что он тоже был заинтересован в моем возвращении. И еще на будущий сезон, скорее всего, будет поставлена задача выйти в премьер лигу. Все в регионе заинтересованы в том, чтобы видеть «Волгарь» в РПЛ.

— Через неделю тебе исполняется 31 год. В Астрахань возвращаешься завершать карьеру?

— Ни в коем случае. Как говорят, этот возраст — самый сок. Иногда лучше глубоко присесть, чтобы высоко выпрыгнуть, именно этого я и буду придерживаться. Очень хочется помочь команде попасть в премьер лигу, — сказал Кротов «Матч ТВ».