Бывший футболист «Спартака» объявил о приостановке карьеры
Воспитанник московского «Спартака» форвард Денис Давыдов сообщил, что взял паузу в карьере футболиста.
В последнее время 28 летний игрок выступал в медиафутболе. Последним профессиональным клубом в карьере Давыдова были подмосковные «Химки».
— В данный момент жизни наступает такой период, когда я беру паузу в футболе. Я хочу сконцентрироваться на других личных делах. В некоторых моментах открыться по новому и стать лучшей версией себя, — написал Давыдов в Telegram канале.
Давыдов провел за основной состав «Спартака» 37 матчей, забил один мяч. Также он выступал за «Нижний Новгород», чешский клуб «Млада Болеслав», «Томь» и «Знамя Труда».