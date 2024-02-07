ФИФА отклонила апелляцию Овермарса, отстраненного за отправку женщинам непристойных фото
Международная федерация футбола (ФИФА) отклонил апелляцию бывшего полузащитника сборной Нидерландов Марка Овермарса, отстраненного от футбола за неподобающее поведение, сообщил представитель экс игрока Франк Нерворт.
В ноябре прошлого года Овермарс был отстранен Институтом спортивной юстиции Нидерландов (ISR) от футбольной деятельности на два года (вторые 12 месяцев — условно) за отправку фото полового органа женщинам коллегам во время работы в амстердамском «Аяксе». Ему запретили занимать должности в футбольных организациях Нидерландов, но на тот момент это не имело прямых последствий, поскольку Овермарс занимал пост технического директора бельгийского «Антверпена». В январе ФИФА распространила действие дисквалификации 50 летнего Овермарса на международный уровень. Функционер объявил о намерении подать апелляцию.
— Мы получили сообщение из двух предложений. В первом предложении говорится, что апелляция отклонена, во втором — что понесенные расходы будут нести господин Овермарс, — приводит слова Нерворта Nu.nl.
В качестве игрока Овермарс в составе сборной Нидерландов дважды выигрывал бронзовые медали чемпионатов Европы (2000, 2004). На клубном уровне он выступал за несколько нидерландских клубов, в том числе «Аякс», а также за «Барселону» и лондонский «Арсенал».