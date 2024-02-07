ФИФА отклонила апелляцию Овермарса

В ноябре прошлого года Овермарс был отстранен Институтом спортивной юстиции Нидерландов (ISR) от футбольной деятельности на два года (вторые 12 месяцев — условно) за отправку фото полового органа женщинам коллегам во время работы в амстердамском «Аяксе». Ему запретили занимать должности в футбольных организациях Нидерландов, но на тот момент это не имело прямых последствий, поскольку Овермарс занимал пост технического директора бельгийского «Антверпена». В январе ФИФА распространила действие дисквалификации 50 летнего Овермарса на международный уровень. Функционер объявил о намерении подать апелляцию.