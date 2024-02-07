Президент «Наполи» заявил, что клуб предложил Кварацхелии продлить контракт

«Мы встречались с его агентами три месяца назад, я предложил продлить контракт. Ответом было: не волнуйтесь, мы здесь счастливы, давайте поговорим в конце сезона», — приводит слова Де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).