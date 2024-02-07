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Президент «Наполи» Де Лаурентис заявил, что клуб предложил Кварацхелии продлить контракт

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что неаполитанский клуб предложил вингеру Хвиче Кварацхелии подписать новое соглашение.

Президент «Наполи» заявил, что клуб предложил Кварацхелии продлить контракт
© Чемпионат.com

«Мы встречались с его агентами три месяца назад, я предложил продлить контракт. Ответом было: не волнуйтесь, мы здесь счастливы, давайте поговорим в конце сезона», — приводит слова Де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Действующее трудовое соглашение грузинского футболиста рассчитано до 30 июня 2027 года. Напомним, в нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость грузина составляет € 85 млн.

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