Кварацхелия отказался продлевать контракт с «Наполи»
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что представители Хвичи Кварацхелии отказались обсуждать продление контракта до окончания сезона.
«Мы встречались с его агентами три месяца назад, я предложил продлить контракт. Его представители ответили: «Не волнуйтесь, нам здесь хорошо, поговорим в конце сезона», — цитирует Де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо.
Кварацхелия перешел в «Наполи» из «Динамо» Батуми в июле 2022 года за 13,3 миллиона евро. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость грузина в 80 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 22-летний вингер поучаствовал в 29 матчах «Наполи», отметился шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами.
После 22 туров «Наполи» занимает 7-е место в Серии А с 35 очками. Лидирует «Интер» с 57 очками.
В России Кварацхелия выступал за «Локомотив» и «Рубин».