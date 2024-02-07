Защитник сборной Бельгии бесплатно перешел в «Трабзонспор»

Ранее защитник расторг контракт с дортмундской «Боруссией». Он перебрался в команду из Трабзона в статусе свободного агента.

Менье играл за «Боруссию» с лета 2000 года, когда перешел из «ПСЖ» как свободный агент. В текущем сезоне он провел восемь матчей в Бундеслиге, в общей сложности он сыграл за немецкий клуб 83 матча, забил 3 мяча и сделал восемь голевых передач.