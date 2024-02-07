«Спартак» уступил «Ростову» в Зимнем кубке РПЛ

Завершился матч Winline Зимнего кубка РПЛ между московским «Спартаком» и «Ростовом». Встреча прошла на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. «Ростов» одержал победу со счётом 3:0.

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На 39-й минуте защитник ростовчан Евгений Чернов открыл счёт после неудачного выхода из штрафной в исполнении голкипера московской команды Александра Максименко. Ассист на свой счёт записал Илья Вахания. Спустя пару минут Николай Комличенко увеличил преимущество «Ростова» с передачи Роналдо. На 62-й минуте полузащитник ростовчан Кирилл Щетинин сделал счёт 3:0. Голевая в активе Ивана Комарова.