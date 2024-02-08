«Зенит» разгромил «Шанхай Шэньхуа»

Завершился матч Кубка равноправия, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий. Команды играли на стадионе «Джассим Бин Хамад» в Дохе, Катар. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. Команда из Санкт-Петербурга одержала разгромную победу — 6:0.

Первый гол в матче был забит уже на третьей минуте встречи. 18-летний бразилец Педро вывел «Зенит» вперёд. На 43-й минуте колумбийский форвард Матео Кассьерра увеличил преимущество российской команды до двух мячей. В самом начале второго тайма нападающий оформил дубль, сделав счёт 3:0. На 55-й минуте капитан «Зенита» Дуглас Сантос забил четвёртый гол клуба. На 59-й минуте Кассьерра оформил хет-трик и увеличил преимущество до пяти мячей. Шестой гол на 81-й минуте забил Густаво Манутан.