В «Ростове» заявили, что рассмотрят вариант с подписанием Джикии

«Конечно, рассмотрим вариант с подписанием Джикии, если у «Ростова» будет такой шанс. Георгий квалифицированный игрок. Я думаю, что он многим командам будет интересен. Квалифицированный игрок и лидер», — сказал Рыскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.