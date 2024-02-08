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«Я еще слишком молод, чтобы понимать логику работы Сослана Гатагова». Уткин об уходе Прокопа из «Амкала»

Василий Уткин высказался об уходе Прокопа из «Амкала».

Уткин высказался об уходе Прокопа из «Амкала»
© Sports.ru

– Вы понимаете логику этого решения?

– Я еще слишком молод, чтобы понимать логику работы Сослана Гатагова.

– Какой клуб идеально подошел бы Прокопу?

– Мне кажется, он подойдет любой команде, если говорить об уровне мастерства. На мой взгляд, ему надо искать не столько команду, сколько коллектив. Насколько я помню, там «Чисто Питер» подкатывал; по-моему, интересный вариант был бы.

– Готовы пригласить его в «Эгриси» и предложить ему какую-то зарплату?

– Я в принципе умею иногда обнаглеть, но не настолько. И зарплат, которые устроили бы Прокопа, у нас нет. Чисто теоретически можно было бы разбиться в лепешку и найти деньги, но у нас есть более актуальные кадровые проблемы.

Мы ищем опорного хава, нам нужен центральный нападающий. Хотелось бы вратарскую линию взбодрить, как-то там у нас конкуренция прикорнула. А на теоретической позиции Прокопа у нас лидеры команды.

Как говорил мой киноперсонаж губернатор Цаплин: «Я, честно говоря, хотел бы оставить себе, но вам нужнее». Там речь шла об эротическом фильме, – рассказал президент «Эгриси» в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.

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