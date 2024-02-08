Глава УЕФА сравнил Суперлигу с яблоком Белоснежки

«Сейчас некоторые люди пытаются растоптать 70-летнюю историю. Они пытаются изменить европейскую модель футбола, несмотря на её успех. Они претендуют на роль спасителей футбола, а на самом деле пытаются вырыть ему могилу. Они изображают из себя жертву, а на самом деле являются хищниками. Они путают монополию с единством. Некоторые в Англии называют это лигой зомби, я же называю это лигой плеонексии: они хотят больше денег, больше капитала, больше престижа…



Идея заключается в том, чтобы жадничать всё больше и больше. Болельщик знает, что эта идея — как запретное яблоко у Белоснежки, что футбол не продаётся. Вы не можете купить мечту. Нельзя купить спортивные заслуги. Нельзя купить ценности, которые делают футбол сильной и славной игрой. Нельзя купить 70 лет истории», — приводит слова Чеферина испанское издание AS.