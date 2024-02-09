Экс‑игрок «Рубина» назвал лучшего футболиста, против которого он играл в России

Кабзе играл за «Рубин» с 2007 по 2010 годы. Аршавин выступал за «Зенит» , лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат». Оба футболиста уже завершили игровые карьеры.

— Нет. Он очень сильный, я уважаю его, он здорово играл в России. Однако я играл против Аршавина. Есть много сильных игроков из России, но я бы выделил его, — сказал Кабзе «Матч ТВ».