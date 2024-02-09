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Экс‑игрок «Рубина» Кабзе назвал лучшего футболиста, против которого он играл в России

Бывший игрок «Рубина» Хасан Кабзе считает Андрея Аршавина лучшим футболистом, против которого ему доводилось играть в чемпионате России.

Экс‑игрок «Рубина» назвал лучшего футболиста, против которого он играл в России
© Матч ТВ

Кабзе играл за «Рубин» с 2007 по 2010 годы. Аршавин выступал за «Зенит», лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат». Оба футболиста уже завершили игровые карьеры.

— Кого можешь назвать лучшим игроком в истории чемпионата России? Может, Нобоа?

— Нет. Он очень сильный, я уважаю его, он здорово играл в России. Однако я играл против Аршавина. Есть много сильных игроков из России, но я бы выделил его, — сказал Кабзе «Матч ТВ».

Футбол
Хасан Кабзе
Андрей Аршавин
Рубин
Зенит