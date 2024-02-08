Конгресс УЕФА проголосовал за обнуление первого президентского срока Чеферина

Конгресс УЕФА проголосовал за обнуление первого президентского срока Александра Чеферина. Таким образом, словенский функционер сможет снова баллотироваться на пост главы УЕФА в 2027 году, чтобы занимать эту должность в общей сложности 15 лет. Отмечается, что против этого выступила только Англия. Норвегия и Исландия, Украина воздержалась. Остальные ассоциации одобрили подобное решение.