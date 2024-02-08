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Конгресс УЕФА проголосовал за обнуление первого президентского срока Чеферина

Конгресс УЕФА проголосовал за обнуление первого президентского срока Александра Чеферина. Таким образом, словенский функционер сможет снова баллотироваться на пост главы УЕФА в 2027 году, чтобы занимать эту должность в общей сложности 15 лет. Отмечается, что против этого выступила только Англия. Норвегия и Исландия, Украина воздержалась. Остальные ассоциации одобрили подобное решение.

Конгресс УЕФА проголосовал за обнуление первого президентского срока Чеферина
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Чеферин был избран седьмым Президентом УЕФА 14 сентября 2016 года. Автоматически словенец стал вице-президентом Международной федерации футбола (ФИФА). 7 февраля 2019 года Чеферин был переизбран на новый срок. Кандидатура в его лице набрала 55 из 55 возможных голосов. 5 апреля 2023 года, на очередном конгрессе УЕФА, Чеферина переизбрали главой организации на третий срок на безальтернативной основе.

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