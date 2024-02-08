В УЕФА объяснили, почему отказали юношеским командам из России в участии

В УЕФА объяснили, почему юношеским командам из России было отказано в допуске на турниры
Генеральный секретарь Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Теодор Теодоридис рассказал, почему организация не допустила российские команды до участия в международных турнирах, сославшись на опыт ситуации в Югославии в 1992 году.
Ранее The Telegraph сообщил, что глава УЕФА Александер Чеферин выразил желание смягчить условия отстранения юношеских сборных России от международных турниров.
— Что касается России, то была дискуссия о детях, играющих в футбол. Президент УЕФА знал, что произошло в Югославии в 1992 году. Он хотел оценить, как поколение детей в Югославии страдало, будучи отстраненным от футбола. Есть ли возможность возвращения российских команд, чтобы молодые люди не страдали? Мы увидели, что это невозможно. Мы не сумасшедшие, чтобы подвергать национальные ассоциации риску. Поэтому это не материализовалось, — сказал Теодоридис на пресс конференции по итогам конгресса УЕФА.
Весной 2022 года УЕФА отстранил российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из за ситуации на Украине.
Сборная Югославии была лишена права участия в чемпионата Европы 1992 из за конфликта на Балканах.